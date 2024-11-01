T.C. İSTANBUL 37. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/296 Esas 05/08/2024

Konu : İlanen Tebligat

İLAN

Davacı, Haliç Oto Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ile Davalı, Hüseyin Karademir arasında mahkememizde görülmekte olan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davası nedeniyle; verilen ara karar uyarınca "Barbaros Mah. Gelincik Sk.No:2D/60 Ataşehir/ İSTANBUL" adresine tebligat yapılamayan davalı Hüseyin Karademir'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılan yargılamada; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tensip zaptı ve dava dilekçesi davetiye çıkartılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasında da bir netice alınamadığından tensip zaptı ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız," hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02114244