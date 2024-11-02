T.C. KIRŞEHİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.87033453-2019/399-Ceza Dava Dosyası

Konu : Zafer ARSLAN Hk. Katılan Orhan KIZILIRMAK'a karşı işlemiş olduğu Dolandırıcılık suçundan açılan davanın Durmasına ilişkin gerekçeli kararın Hayri ve Edalet oğlu, 07/09/1985 İstanbul doğumlu sanık Zafer ARSLAN'a tebliğ edilmesi gerektiği, sanığın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olunmakla; Mahkememiz 01/10/2024 tarih, 2019/399 esas, 2024/372 karar sayılı ilamı ile sanık Zafer ARSLAN hakkında dolandırıcılık suçunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 223/8 maddesi gereğince durmasına karar verilmiştir.

Yukarıda ayrıntıları belirtilen Mahkememiz ilamının açık kimlik bilgileri belirtilen sanık Zafer ARSLAN'a en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara karşı Nevşehir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02113999