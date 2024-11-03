T.C. ANKARA 13. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/283-Ceza Dava Dosyası

SUÇ : 5941 Sayılı Çek Kanunu

KANUN MADDESİ : 5. Madde 1. Fıkra

Müşteki tarafından borçlu aleyhine yukarıda yazılı atılı suçtan belirtilen kanun maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle açılan davada şikayet dilekçesi ve duruşma günü adresi meçhul olan borçluya tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup; borçlunun 23/01/2025 tarih saat 09:48'de mahkememizde yapılacak duruşmaya gelmediği takdirde İİK 349 maddesi gereğince yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği, iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 31/10/2024

Sanık: Tarık Kaya-41287842488

Veysel Karani Mah. Fatih Sok.no:125 D:2 Sancaktepe/İSTANBUL

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