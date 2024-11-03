Giriş Tarihi: 04.11.2024 00:00
T.C. ANKARA 13. İCRA CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2019/283-Ceza Dava Dosyası
SUÇ : 5941 Sayılı Çek Kanunu
KANUN MADDESİ : 5. Madde 1. Fıkra
Müşteki tarafından borçlu aleyhine yukarıda yazılı atılı suçtan belirtilen kanun maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle açılan davada şikayet dilekçesi ve duruşma günü adresi meçhul olan borçluya tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup; borçlunun 23/01/2025 tarih saat 09:48'de mahkememizde yapılacak duruşmaya gelmediği takdirde İİK 349 maddesi gereğince yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği, iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 31/10/2024
Sanık: Tarık Kaya-41287842488
Veysel Karani Mah. Fatih Sok.no:125 D:2 Sancaktepe/İSTANBUL
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