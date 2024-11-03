T.C. ANKARA 77. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/86

KARAR NO : 2024/60

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/09/2024 tarihli ilamı ile katılan Erol Özcan'a yönelik Basit Yaralama suçundan TCK'nun 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 86/2 cümlesinden neticeten 1500 TL ADLİ PARA CEZASI CEZALANDIRILMASINA ve hakkında CMK'nun 231. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına; katılan Oğuzhan Özcan'a yönelik basit yaralama suçundan TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 86/2 cümlesinden neticeden 1.500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve hakkında CMK'nın 231. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Hüseyin ve Melek oğlu, 01/01/1995 Halep doğumlu NUREDDİN SUDA, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 252/1 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz yoluna başvurabileceği, itiraz edilmesi halinde CMK'nun 251/3 maddesi gereğince uygulanan 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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