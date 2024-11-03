T.C. ANKARA BATI 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/511 Esas

DAVACI : AHMET EFE AVCİL-27785646476 - Dikilitaş Mah. Dikilitaş Küme Evleri No: 189 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA

VEKİLİ : Av. BUĞRA ÇİTOĞLU - [15620-26188-72970] UETS

DAVALILAR : 1- HATİCE ERSOY-13282848208 - Malazgirt Mah. Mis Sk. No:28 İç Kapı No:8 Sincan/ ANKARA

HAKKINDA İLANEN

TEBLİGAT YAPILAN DAVALI : KENAN AVCİL Malazgirt Mah. Mis Sokak No:28 İç Kapı No:8Sincan/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Babalık davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce siz Kenan Avcil'in dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu gönderilmiş, belirtilen adreste ikamet etmediğiniz gerekçesiyle tebligat yapılamamış olup ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan metninin ilanından itibaren 7günlük süresinin bitiminden başlamak üzere 2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceğiniz, bu süre içinde cevap vermediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesinin HMK'nın129. Maddesine uygun bir şekilde düzenlemeniz gerektiği tarafınıza İLANEN TEBLİĞ olunur.

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