T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2024/118 Esas

Davacı MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhine aşağıda ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalıların hisseleri oranında tescili için mahkememizin 2024/118 esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinde taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin TC Vakıflar Bankası Demirci Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun'unun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/10/2024

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Manisa ili Demirci ilçesi Çamlıca mahallesi 566 ada 151 parsel

TAŞINMAZ MALİKLERİ:

Cemile KARAKUŞ

Tülay AVCI

Münevver KAYAHAN

Mukadder GÜLMEZ

İsmail TORTAMIŞ

Tevfik TORTAMIŞ

Huriye DİKER

Rafet TORTAMIŞ

Manisa Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112944