İLAN

T.C. SİVAS 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/229 Esas

DAVACI : KARAYOLLARI 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR : 1-MEDİK KOCACIK

2-ŞERİF KARAYILAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tarafınızın adresine yapılan tüm araştırmalar sonucunda bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 21/01/2025 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H..M.K.'nun 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız Dava Dilekçesi, Bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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