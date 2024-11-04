İSTANBUL DEFTERDARLIĞI’NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN

1-Satışa çıkarılan Gayrimenkulün Adresi : İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mah. 13 pafta, 0 Ada, 1116 Parsel, Pekmez Cad. No:109/31 adresinde bulunan Gayrimenkul açık arttırma ile satılacaktır.

2-Gayrimenkulün durumu ve vasıfları : Satışı yapılacak Gayrimenkul Beylikdüzü Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 13 pafta, 0 Ada, 1116 parsel 5.623,00 m2 arsa üzerinde bulunan , 31 Nolu Bağımsız Bölüm, Asma Katlı dükkan olup Brüt 175,72 m2 dir.



3-Açık artırmaya esas değeri : 7.880.400.00 TL.(Yedi Milyon Sekizyüz Seksen Bin Dört Yüz Türk Lirası)dır.



4-Aranılan Teminat nevi ve miktarı :Teminat olarak para,Banka Teminat Mektubu,Hazine Tahvili, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham(Bu Esham ve tahvilatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecek olup açık arttırmaya esas rayiç değerin %7,5 i oranında hesaplanan 591.030,00 TL.tutarında teminat yatırılması gerekmektedir.

5-Satış Şartnamesinin alınabileceği yer : İstanbul Defterdarlığı Tahsilat Müdürlüğü Gayrimenkul Satış Komisyonu Başkanlığı)

6-Gayrimenkul satışının yapılacağı Yer : İstanbul Defterdarlığı Tahsilat Müdürlüğü

Satış Şekli : Açık Arttırma Usulüyle

Tarih/Gün :21/11/2024 Perşembe Günü

Saat : 11.30



7-Teminatın Yatırılacağı Yer : Gayrimenkulün satışında arttırmaya iştirak edeceklerden alınacak teminat,ihale saatinden bir saat önce İstanbul Defterdarlığı veznesine yatırılarak alınacak makbuzun Satış Komisyonu Başkanlığı'na ibraz edilmesi gerekmektedir.



8-Arttırmada istekliler tarafından taahhüt edilen bedel gayrimenkulün tesbit edilmiş olan arttırmaya esas rayiç değerin %75 ini bulmaması ve/veya arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların ve yapılmış/yapılacak satış masraflarını karşılamaması halinde;en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma (7) gün daha uzatılarak aynı yer ve saatte 28/11/2024 Salı günü ikinci kere satışa çıkarılacaktır.

9- Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi almak isteyenler 0(212) 4843076 nolu telefon numarasından Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra/Satış servisinden bilgi edinebilir.





6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.nun 93 ncü madde hükmü gereğince ilan olunur.







Fidan ODABAŞI

Vergi Dairesi Müdürü V.

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