T.C. KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Dosya No: 2024/10 Tereke Satış

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE TASFİYENİN TATİLİ KARARI

MİRAS BIRAKANIN ADI VE ADRESİ: MEHMET TEZCAN-37393825538

MAHKEMESİ : Ereğli 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/04/2024 tarih ve 2022/1657 Esas, 2022/1704 Karar sayılı Ek kararı.

Yukarıda belirtilen yazı ile tasfiye memuru olarak görevlendirilmem üzerine karar memurluğumuzun yukarıdaki sırasına kaydedilmiş ve tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Miras bırakanın adına kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin, 3.şahıslardaki hak ve alacaklarının tespiti için gerekli araştırmalar yapılmıştır. Miras bırakanın adına kayıtlı menkul ve gayrimenkulün olmadığı herhangi bir hak ve alacağının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Miras bırakanın bankalardaki mevduatları üzerine gerekli şerler işlenmesi için yazı yazılmış olup,bankalarda herhangi bir mevduatına rastlanmamıştır. İİK.nın 217.maddesi gereğince miras bırakanın adına kayıtlı hiçbir mal varlığına rastlanamadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline, Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatili kararının İİK.nın 166.maddesi gereğince bir gazetede ilan edilmesine, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan herhangi birisi tasfiye giderlerini peşin yatırmak üzere tasfiyenin basit tasfiye olarak yürütülmesini talep ettiği takdirde tasfiyeye kaldığı yerden basit tasfiye olarak devam edilmesine karar verildi.

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