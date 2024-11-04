T.C. OSMANİYE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/76 Esas 30/10/2024

İLAN

Mahkememizin 2023/76 esas sayılı Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) Davası Nedeniyle Açılan Davada; dava konusu Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Bahçe Köyü, 185 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın tamamı olan 989,18 m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescilinin talep edildiği, kayıt malikinin mirasçıları arasında yer alan 67807309224 TC nolu Hüsamettin ve İzabella'dan olma 28/10/2014 doğumlu YASMİNE KARAOĞLAN'ın reşit olmaması nedeniyle yaşı küçük mirasçının annesinin davaya dahil edildiği ancak yapılan adres araştırmalarında kendisi ulaşılamayan 67807309224 TC nolu Hüsamettin ve İzabella'dan olma 28/10/2014 doğumlu YASMİNE KARAOĞLAN velisi(annesi) olan Türk vatandaşı 75232059980 TC nolu Sandor ve Gabriella kızı, 09/09/1979 doğumlu, İZABELLA MAYER KARAOĞLAN tarafından davaya karşı itiraz olması halinde mahkememize 2 haftalık süre içerisinde cevap verilmesi, cevap verilmediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı hususunun ihtarı ile duruşma tarihi olan 11/02/2025 günü saat 09:05'te duruşmada bizzat hazır bulunulmaması veya kendisini bir vekille temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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