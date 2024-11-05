DÜZELTME İLANI

Giriş Tarihi: 06.11.2024 00:00
DÜZELTME İLANI2025 YILI 12 AYLIK PROTEZ HİZMET ALIMI
|İKN
|:
|2024/1393740
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
|b) Adresi
|:
|Barbaros Mah Fesleğen Sok No:6 34780 Batı Ataşehir/İstanbul
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2164697740 - 2166885759
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|2025 Yılı 12 aylık Protez Hizmet Alımı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|12 Aylık Protez Hizmeti ( Sabit Ve Hareketli ) Alım İhalesi
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|21.11.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Toplantı Salonu 3.Kat
|2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|23.10.2024 - 5225
|b) Gazetenin adı ve tarihi –
c) internet sitesi adı tarihi
|:
| DAMGA 22.10.2024
www.sabah.com.tr 22.10.2024
|3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: KTS BELGESİ istenmeyecektir.Bu madde kaldırılmıştır.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02116394