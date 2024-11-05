DÜZELTME İLANI

İKN : 2024/1393740

1-İdarenin a) Adı : ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ b) Adresi : Barbaros Mah Fesleğen Sok No:6 34780 Batı Ataşehir/İstanbul c) Telefon ve faks numarası : 2164697740 - 2166885759 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 2025 Yılı 12 aylık Protez Hizmet Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Aylık Protez Hizmeti ( Sabit Ve Hareketli ) Alım İhalesi c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025 d) İşe başlama tarihi : 01.01.2025

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.11.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Toplantı Salonu 3.Kat

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 23.10.2024 - 5225 b) Gazetenin adı ve tarihi –

c) internet sitesi adı tarihi : DAMGA 22.10.2024

www.sabah.com.tr 22.10.2024 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

2025 Yılı 12 aylık Protez Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu hizmet alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: KTS BELGESİ istenmeyecektir.Bu madde kaldırılmıştır.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02116394