T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/241 Esas 04/11/2024 Konu : İlanen tebligat- İLAN-

Davacı , VELİYA ÇELİK ileDavalı , FIRAT ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı FIRAT ÇELİK'e dava dilekçesinin, ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Alanya 3. Aile Mahkemesinin2024/241 esas sayılı dosyasında davacı dava dilekçesinde özetle; "Davalı ile 2008 yılında evlendiklerini, müşterek 2 çocuklarının bulunduğunu, davalı ile aralarında fikren ve ruhen anlaşmazlıkların baş gösterdiğini, müşterek aile birlikteliklerinin çekilmez bir hal aldığını, davalı ile her gün tartıştıklarını, davalının kendisini tehdit ettiğini, davalının psikolojik sorunlarının olduğunu aralarında geçimsizliğin han safhaya ulaştığını ve evlilik birliğinin sürdürülmesinin imkansız bir hal aldığını, davalı ile aynı evde dahi yaşamadıklarını, birbirlerine görmek dahi istemediklerini, aralarında sevgi ve saygının bittiğini, davalı ile yaklaşık 4 yıldır görüşmediklerini, birbirleri ile irtibatlarının bulunmadığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek, davasının kabulü ile davalı ile boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocukların velayetlerinin kendisine verilmesini " talep ve dava etmiştir.

Davalı FIRAT ÇELİK'e dava dilekçesi tebliğinden itibaren "HMK. 122. maddesi gereğince, ekte bulunan dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz"22/01/2025 tarih, 09:55 saatindeki duruşmaya katılmanız, HMK.139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkememize sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur." şerhi TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02116582