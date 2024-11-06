T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/92 Esas23/10/2024

Konu : 2.ilan

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Cezri Kasım Mahallesi, 65 ada, 27 parsel, 21,86 m2 yüz ölçümlü taşınmazın 1/2 hisse maliki Ramiz ile 12/640 hisse maliki Halit eşi Sünbüle hakkında gaiplik kararı talep edilmiş olmakla;

Gaip; RAMİZ ve HALİT EŞİ SÜNBÜLE hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/92 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince 2.KEZ ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02116509