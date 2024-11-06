T.C. ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/738 05/11/2024

Karar No: 2024/526

İLAN

Ferid ve Sakıne oğlu, 10/04/1969 Halep doğumlu, Karakoyunlu Mah. 1411 Sok. No:9 Eyyübiye/ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye uyruklu Ahmad HIDIR'ın sanık olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/738 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen14/03/2024 tarih, 2022/738 Esas, 2024/526 sayılı karar ile sanık Ahmad HIDIR hakkında HAGB kararı verilmiş olup, Sanık Ahmad HIDIR'ın adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 05.11.2024

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