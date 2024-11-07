AFYONKARAHİSAR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



İLAN

T.C.

ESAS NO : 2023/339 Esas

DAVACILAR: ABDURRAHMAN ADLI ve arkadaşları

VEKİLİ: Av. MURAT BOZOK

DAVALILAR : BİRSEN ULUPINAR- 39109525138 ve arkadaşları

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Afyonkarahisar ili Merkez ilçesi Erkmen/Cumhuriyet Mahallesi 340 ada 16 parselde(Aktif 428 ada 17 parsel) kayıtlı taşınmaz ile ilgili) (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü 16/01/2025 günü saat 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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