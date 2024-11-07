Giriş Tarihi: 08.11.2024 00:00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
|S.
NO
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|
ALAN
(m²)
|VASFI
|MUHAMMEN
BEDELİ - ₺
|GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI - ₺
|1-
|KARŞIYAKA
|5208
|8
|964,41-
|Arsa
|4.822.050,00-
|144.661,50-
|2-
|ERTUĞRULGAZİ
|3256
|1
|399,91-
|Arsa
|1.999.550,00-
|59.986,50-
|3-
|ERTUĞRULGAZİ
|3256
|2
|399,84-
|Arsa
|1.999.200,00-
|59.976,00-
|4-
|ERTUĞRULGAZİ
|3256
|3
|399,87-
|Arsa
|1.999.350,00-
|59.980,50-
|5-
|ERTUĞRULGAZİ
|3270
|2
|399,90-
|Arsa
|1.999.500,00-
|59.985,00-
|6-
|ERTUĞRULGAZİ
|3270
|3
|400,02-
|Arsa
|2.000.100,00-
|60.003,00-
|7-
|ERTUĞRULGAZİ
|3270
|4
|399,92-
|Arsa
|1.999.600,00-
|59.988,00-
|8-
|ERTUĞRULGAZİ
|3270
|5
|399,77-
|Arsa
|1.998.850,00-
|59.965,50-
02-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
Karşıyaka ve Ertuğrulgazi Mahallesindeki arsa vasıflı taşınmazlarımızın ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 27/11/2024 tarihi saat 10.00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan Karşıyaka ve Ertuğrulgazi Mahallesindeki arsa vasıflı gayrimenkullerimizin ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.
03-) Satış İhalesine Katılacak Olanlar;
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04-) Nüfus Kayıt Örneği, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Postadaki gecikmeler kabul edilemez.
İLAN OLUNUR.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02116432