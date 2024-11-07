AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

S.

NO MAHALLE ADA PARSEL

ALAN

(m²) VASFI MUHAMMEN

BEDELİ - ₺ GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI - ₺ 1- KARŞIYAKA 5208 8 964,41- Arsa 4.822.050,00- 144.661,50- 2- ERTUĞRULGAZİ 3256 1 399,91- Arsa 1.999.550,00- 59.986,50- 3- ERTUĞRULGAZİ 3256 2 399,84- Arsa 1.999.200,00- 59.976,00- 4- ERTUĞRULGAZİ 3256 3 399,87- Arsa 1.999.350,00- 59.980,50- 5- ERTUĞRULGAZİ 3270 2 399,90- Arsa 1.999.500,00- 59.985,00- 6- ERTUĞRULGAZİ 3270 3 400,02- Arsa 2.000.100,00- 60.003,00- 7- ERTUĞRULGAZİ 3270 4 399,92- Arsa 1.999.600,00- 59.988,00- 8- ERTUĞRULGAZİ 3270 5 399,77- Arsa 1.998.850,00- 59.965,50-

01-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi ada parsel alanı vasfı muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan, imar planlarımızda da konut alanında kalmakta olan toplam 8 (sekiz) adet arsa vasıflı gayrimenkulümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma) usulü ile 27/11/2024 tarihinde saat 14.00' da Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar takip edilerek satılacaktır.





02-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Karşıyaka ve Ertuğrulgazi Mahallesindeki arsa vasıflı taşınmazlarımızın ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 27/11/2024 tarihi saat 10.00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan Karşıyaka ve Ertuğrulgazi Mahallesindeki arsa vasıflı gayrimenkullerimizin ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.



03-) Satış İhalesine Katılacak Olanlar;



İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04-) Nüfus Kayıt Örneği, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)



İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)



İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postadaki gecikmeler kabul edilemez.



İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02116432

