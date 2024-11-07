ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Sıra No Mahalle / Mevkii Ada Parsel Alanı (m²) Hisse

Oranı İmar

Durumu Satış Bedeli (TL) Geçici Tem. Bedeli % 3 (TL) Tarih Saat 1 Gelemiş Mah. 77 2 11.887,02 Tam TK (Düşük Yoğunluklu Tercihli Kullanım Alanı) 58.246.398,00 1.747.391,94 20.11.2024 11.00

1. Antalya İli Kaş İlçesi Gelemiş Mahallesi 77 Ada 2 Parsel (11.887,02 m²) nolu taşınmazın tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.2. İhale, Kaş Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.3. İhale tarihi, saati, geçici teminat bedeli ve satış bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.4. Kapalı Teklif Usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya şirket ünvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu (Antalya İli Kaş İlçesi Gelemiş Mahallesi 77 Ada 2 Parsel nolu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Satışı) yazılır. Zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır.5. Teklif mektubunun, istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.6. İhaleye katılmak isteyen istekliler tarafından; aşağıda sıralanan belgeler bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya şirket ünvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu (Antalya İli Kaş İlçesi Gelemiş Mahallesi 77 Ada 2 Parsel nolu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Satışı) yazılır. Zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır.7. Zarfın en geç belirtilen ihale saatinden 1 (bir) saat önce, Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.8. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde (08.30-17.30) görülebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları zorunludur. Şartname bedeli 2.000,00 TL (İkibinTürkLirası) olup, şartname bedeli Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât servisine yatırıldıktan sonra, makbuz karşılığında Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.9. İhaleye katılmak için;9.1 Gerçek Kişilerin Kapalı Zarf İçerisinde Sunacağı Belgeler:9.1.1 Teklif Mektubu Zarfı9.1.2 Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden alınabilir.)9.1.3 İkametgâh Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)9.1.4 Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı9.1.5 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında yasaklı olmadığı, Belediyemize borcu olmadığı ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameleri içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.)9.1.6 Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.) veya Geçici Teminat Mektubu (Banka ve özel finans kurumlarından alınacak ve süresiz olacaktır.)9.1.7 Vekâleten katılım olması halinde; vekilin noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı (Diğer belgelere ek olarak.)9.1.8 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.) (Belediyemize borcu olan kişiler, bu kişilerin ortağı olduğu tüzel kişilikler ve ortakları ihaleye katılamaz.)9.1.9 İhale dokümanının satın alındığına dair belge (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.)9.2 Tüzel Kişilerin Kapalı Zarf İçerisinde Sunacağı Belgeler:9.2.1 Teklif Mektubu Zarfı9.2.2 Tüzel kişiliği temsilen yetkilinin Noter Onaylı İmza Sirkülerinin Aslı9.2.3 Tüzel kişiliğin ortaklık ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi9.2.4 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığı, Belediyemize borcu olmadığı ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameleri içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.)9.2.5 Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.) veya Geçici Teminat Mektubu (Banka ve özel finans kurumlarından alınacak ve süresiz olacaktır.)9.2.6 Ortak katılım olması halinde; Noter Onaylı Ortak Girişim Beyannamesi veya Adi Ortaklık Sözleşmesinin Aslı ile tüm ortakların e-devlet üzerinden alınacak nüfus kayıt örnekleri, ikamet belgeleri ve Noter Onaylı İmza Beyannamelerinin Aslı9.2.7 Vekâleten katılım olması halinde; vekilin noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı (Diğer belgelere ek olarak.)9.2.8 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.) (Belediyemize borcu olan kişiler, bu kişilerin ortağı olduğu tüzel kişilikler ve ortakları ihaleye katılamaz.)9.2.9 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.)10. Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlara İlişkin Bilgiler Tablosu:



Erol DEMİRHAN

Belediye Başkanı

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02104242