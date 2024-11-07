HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Esas No: : 2019/1174

Karar No. : 2024/1584

Sanık : MOHAMAD YASER BALID Mustafa ve Qadrıeh oğlu, 1977 Suriye doğumlu,

Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi : 12/02/2012

Karar Tarihi : 23/10/2024

Kanun maddesi : CMK 231. maddesi

Verilen ceza : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

İstinaf eden : Katılan kurum vekili

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile temyiz dilekçesinin Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğinceGazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içindekararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

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