Giriş Tarihi: 08.11.2024 00:00
HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
Esas No: : 2019/1174
Karar No. : 2024/1584
Sanık : MOHAMAD YASER BALID Mustafa ve Qadrıeh oğlu, 1977 Suriye doğumlu,
Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak
Suç yeri : Hatay/Merkez
Suç tarihi : 12/02/2012
Karar Tarihi : 23/10/2024
Kanun maddesi : CMK 231. maddesi
Verilen ceza : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
İstinaf eden : Katılan kurum vekili
Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile temyiz dilekçesinin Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğinceGazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içindekararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
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