Giriş Tarihi: 08.11.2024 00:00
T.C. BOZOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/77 Esas 24/09/2024
İLAN
Davacı , CABAR KAYA ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi, Pirhalil Mahallesi, 104 Ada 130 numaralı parsel toplam yaklaşık 82.000 m² taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişilerin Bozova 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya dahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.
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