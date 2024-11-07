T.C. BOZOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/77 Esas 24/09/2024

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Davacı , CABAR KAYA ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi, Pirhalil Mahallesi, 104 Ada 130 numaralı parsel toplam yaklaşık 82.000 m² taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişilerin Bozova 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya dahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

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