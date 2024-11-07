T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/362 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili Merkez ilçesi Saraycık Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 109

PARSEL NO : 136

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 1625.33 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : DENİZ KARADENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/362 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2024

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