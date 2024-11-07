Giriş Tarihi: 08.11.2024 00:00
T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/362 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili Merkez ilçesi Saraycık Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 109
PARSEL NO : 136
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 1625.33 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : DENİZ KARADENİZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/362 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2024
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