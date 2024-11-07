T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/380 Esas

KARAR NO : 2024/535

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/10/2024 tarihli ilamı ile hırsızlık suçundan beraat kararı verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Jorg ve Susanna oğlu, 1985 Almanya doğumlu JURI ROMEO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.11.2024

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