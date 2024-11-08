T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/165 Esas

2024/314 Karar

İ L A N

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartı Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan dolayı Mahkememizin 26/09/2024 tarih, 2023/165 Esas ve 2024/314 Karar sayılı ilamında; 47389131512 TC kimlik numaralı, Salih ve Nehide oğlu, 06/03/1991 Antakya doğumlu Nurettin Dağlıoğlu'nun sanık olduğu davada kurulan hüküm ile hakkında 4 Yıl Hapis ve 5.000,00 TL Adli Para Cezası verilmiştir.

Sanık Nurettin Dağlıoğlu'nun mahkememizce çıkarılan yakalama emri kararı gereğince İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde alınan 20/11/2023 tarihli savunmasında tebliğe yarar açık adresini "Ulucamii Mh. Payas Sk. No:15 Hatay" olarak bildirdiği, ancak buraya çıkarılan gerekçeli karar ekli tebligatın bila ikmal iade edildiği, bu adresin aynı zamanda mernis adresi olması nedeniyle 7201 S.y. T.K.nun 21/2 maddesi gereğince çıkarılan tebligatın da yapının adres özelliğini yitirmesi nedeniyle iade edildiği, sanığın başka bir adresine yapılmış bir tebligat bulunmaması ve Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan adres araştırması da olumsuz dönmekle sanığın adresi tespit edilememiş, adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık Nurettin Dağlıoğlu'nun yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 26/09/2024 tarih, 2023/165 Esas ve 2024/314 karar sayılı ilamı, C. Savcısının istinaf talebi ve Sanık Orhan müdafii Av. Doğukan Kudat'ın istinaf başvuru dilekçesi;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık Nurettin Dağlıoğlu için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,

Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/11/2024

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