Giriş Tarihi: 11.11.2024 00:00
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/360 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : YAĞCILAR
MEVKİİ : ÖGREN
ADA NO : 111
PARSEL NO : 5
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 6.895,07 m²
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 20,5 m² MÜLKİYET HAKKI VE936,99 m² İRTİFAK HAKKI
TAPU MALİKİN ADI VE SOYADI : KADRİYE ERDOĞAN, SELAHATDİN KAHRAMAN, HATİCE KAHRAMAN, KADRİ KAHRAMAN, CEMİL KAHRAMAN
DAVALI ADI VE SOYADI : KADRİ KAHRAMAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/360 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/11/2024
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