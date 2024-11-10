T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/360 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : YAĞCILAR

MEVKİİ : ÖGREN

ADA NO : 111

PARSEL NO : 5

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.895,07 m²

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 20,5 m² MÜLKİYET HAKKI VE936,99 m² İRTİFAK HAKKI

TAPU MALİKİN ADI VE SOYADI : KADRİYE ERDOĞAN, SELAHATDİN KAHRAMAN, HATİCE KAHRAMAN, KADRİ KAHRAMAN, CEMİL KAHRAMAN

DAVALI ADI VE SOYADI : KADRİ KAHRAMAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/360 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/11/2024

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