T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENKAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tescili ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya no Mahalle Ada ve Parsel no Tapu Maliki Duruşma Günü 2024/109 Esas Adıyaman İli Kahta İlçesi Çobanlı Mah. 1267 ada 5 parsel ve 1267 ada 6 parsel Enver Bozkurt

Ramazan Bozkurt 27/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02119207