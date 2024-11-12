BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN 45 ADET ATM PLATFORM YERLERİNİN 5 (BEŞ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ İHALE İLANI
İşin Niteliği
Süre
Başlama ve Bitirme Tarihi
İşin Yapılacağı Yer
Tahmin Edilen Bedeli (TL)
Geçici Teminat %3 (TL)
İlan şekli ve Adedi
İhale Usulü
İhale Tarihi ve Saati
Bahçelievler ilçesi sınırlarında Belediyemiz hüküm ve tasarrufundaki taşınmazların uygun yerlerine belirli şartlar çerçevesinde 45 adet ATM Platformu konumlandırılması için kiralama işi.
60 AY
16/12/2024
16/12/2029
Bahçelievler Belediyesi Hizmet Sınırları
13.725.000,00 TL. + KDV
411.750,00 TL
Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede 1defa internet haber sitesi 1 defa ve Belediye ilan panosunda 2 hafta
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca "AÇIK TEKLİF USULÜ"
26.11.2024
15 : 00
İhalenin Yapılacağı Yer: Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası Encümen Toplantı Salonu Sanayi Caddesi No:48 Kat: 2 Çobançeşme/Bahçelievler-İSTANBUL
İhale Tarihi ve Saati: 26.11.2024- 15:00, Salı
İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
2024 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı,
İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli.
İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)' deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
Muhammen bedelin % 3'ü oranındaki geçici teminat mektubu veya ödendiğine dair makbuzun aslı,
İhale tarihi itibariyle Kamu kurumlarına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine ve Bahçelievler Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belgeler güncel ve aslı olması.
İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 5 adet ve en az 5 (Yıl) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır.
İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 20.000.000,00-TL (Yirmi milyon Türk lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu)
İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya ATM yeri kullanımı işinde toplam 9.000.000,00 TL (Dokuz milyon Türk lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi, bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak banka veya bankalarla gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bankalar ile gerçekleştirilen kiralama işleri ile ilgili olarak sözleşmeler veya ATM yeri kiralanmasına ilişkin "kira faturaları" veya bankalar tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi ibraz edilmelidir. Yüklenici iş bu belgelerden herhangi birini "belirtilen tutarı sağlamak koşulu ile" kullanabilir
Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve imza sirküleri.
Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesinin onaylı sureti.
İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan ve kaşelenen İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 4000,00.-TL (Dört Bin Türk Lirası) bedel ile temin edilebilir.
İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Bahçelievler Belediye Başkanlık Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İsteklilerin 26/11/2024 Salı günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası Encümen Toplantı Salonu Sanayi Caddesi No:48 Kat: 2 Çobançeşme/Bahçelievler-İSTANBUL da hazır bulunmaları gerekmektedir.
İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.