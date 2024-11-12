İ L A N

MERSİN VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'ndan

TABLO-1-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

Sıra No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Cinsi Hazine Hissesi Satılacak Hazine Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İşgal Durumu İhale Tarihi İhale Saati

1 Toroslar Arslanköy 293 4 37,47 Arsa Tam 37,47 Kısmen Yol Kısmen Konut 38.000,00 11.400,00 İşgalsiz 28.11.2024 09:00

2 Akdeniz Mahmudiye 1297 1 7,13 Dükkan (C Blok 67 ve 68 Numara) Tam 7,13 Ticari Alan 160.000,00 48.000,00 İşgalsiz 28.11.2024 09:15

7,68 7,68

3 Mezitli Mezitli 12937 7 1.561,33 Arsa Tam 1.561,33 Konut Alanı 20.300.000,00 2.030.000,00 İşgalli 28.11.2024 09:30

4 Yenişehir Menteş 5311 1 241,00 Arsa Tam 241,00 Konut Alanı 2.655.000,00 796.500,00 İşgalsiz 28.11.2024 09:45

TABLO-2-KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

Sıra No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Cinsi Hazine Hissesi Kiralanacak Hazine Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Kiralama Amacı Kiralama Süresi İlk Yıl Tahmini Kiralama Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İşgal Durumu İhale Tarihi İhale Saati

1 Toroslar Kerimler 165 3 4.473,64 Tarla Tam 4.473,64 İmarsız Tarımsal 5 (Beş) Yıl 71.600,00 21.480,00 İşgalsiz 28.11.2024 10:00

2 Toroslar Kerimler 165 6 8.129,50 Tarla Tam 8.129,50 İmarsız Tarımsal 5 (Beş) Yıl 130.100,00 39.030,00 İşgalsiz 28.11.2024 10:15

3 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 19,25 Dükkan Tam 19,25 Ticari 10(73-25) numaralı dükkan-Ticari amaçlı 3 (Üç) Yıl 82.000,00 24.600,00 İşgalsiz 28.11.2024 10:30

4 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 17,93 Dükkan Tam 17,93 Ticari 4(37-85) numaralı dükkan- Ticari amaçlı 3(Üç) Yıl 82.000,00 24.600,00 İşgalsiz 28.11.2024 10:45

5 Mezitli Kuzucubelen 105 56 2.677,33 Çalılık Tam 2.677,33 İmarsız Tarımsal 5 (Beş) Yıl 30.525,00 9.157,50 İşgalsiz 28.11.2024 11:00

TABLO-3-MECRA İRTİFAK HAKKI /KULLANMA İZNİ VERİLECEK TAŞINMAZLARIN

Sıra No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Cinsi Hazine Hissesi İritfak Hakkı / Kullanma İzni Verilecek Yüzölçümü (m²) İmar Durumu İrtifak Hakkı/Kullanma izni Amacı İrtifak Hakkı/Kullanma İzni Süresi İlk Yıl Tahmini İrtifak/Kullanma İzni Hakkı Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İşgal Durumu İhale Tarihi İhale Saati

1 Akdeniz Karaduvar 138 12 74.728,23 Çay Yatağı Tam 450,92 Mesleki ve Teknik Öğretim Alanı, bir kısmı park alanı, bir kısmı yol alanı, bir kısmı otopark alanı Mecra

(Su İshale Hattı) 30 (otuz) yıl 75.000,00 22.500,00 İşgalli 28.11.2024 11:15

2 Akdeniz Karaduvar -- -- 277,10 DHTA Tam 277,10 İmarsız Mecra

(Su İshale Hattı) 30 (otuz) yıl 50.000,00 15.000,00 İşgalli 28.11.2024 11:30

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 4 adet taşınmaz malın Satış İhalesi ile 5 adet taşınmaz malın Kiralama İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 2 adet taşınmaz malın mecra İrtifak Hakkı/Kullanma İzni İhalesi ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51'inci maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile; hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 2. kat 43 numaralı İhale Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminat Makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile şube limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah İlmuhaberi)

c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)

d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt Örneği veya aslı komisyona ibraz edilmek şartıyla arkalı-önlü Nüfus Cüzdan fotokopisi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

3- İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecek olup Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4- Halen Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (Kendi adına veya temsilen) ihaleye katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Geçici Teminat bedelini, NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce İhsaniye, Kuvayi Milliye Cd. No:78, 33050 Akdeniz/Mersin adresinde bulunan Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırabileceklerdir. İsteklilerin, geçici teminatı Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Mersin Merkez Şubesi nezdindeki (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı) TR 09 0001 0002 0700 0010 0054 95 IBAN numaralı hesabına önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait dekont veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel, Blok No, Bulunduğu Kat, Bağımsız Bölüm No. numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir.

6- Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Vezne çalışma saatleri dikkate alınarak geçici teminatların ödenmesi ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir

7- Tablo 1 de satışı yapılacak taşınmazlardan 2. sıradaki taşınmazlar (dükkanlar) fiziki olarak birleştirlmiş olduğundan birlikte ihale edilecek olup, mevcut haliyle satışı yapılacaktır.İsteklilerin söz konusu dükkanları mevcut haliyle görmüş ve kabul etmiş olarak teklif vereceklerdir.

8- Tablo-1-Satışı yapılacak olan taşınmazların ihalede oluşan satış bedelleri peşin veya taksitle ödenebilecektir.Peşin ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim uygulanacaktır. Taksitle ödenmesinin talep edilmesi halinde ise satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve 3'er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte, taksitlendirme yapılabailecektir.4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.

9- Tablo-2 de Kiralaması yapılacak 1. 2. ve 5. sıradaki taşınmazlar tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına kiraya verilecek olup amacı dışında kullanılmayacak ve üzerine sabit tesis yapılmayacaktır. Aynı tablonun 3. ve 4. sıradaki taşınmazlar ise ticari dükkan olarak mevcut haliyle 3 yıllığına kiraya verilecek olup, isteklilerin dükkanları mevcut haliyle görmüş ve kabul etmiş olarak teklif vereceklerdir.

10-Tablo- 2 kiralaması yapılacak olan taşınmazların ihalede oluşan kira bedeli peşin veya taksitli ödenebilecektir. Taksitle ödenmek istenmesi durumunda ihale bedelin 1/4 ü peşin kalanı 3 eşit taksitle ödenebilecektir.

11-Tablo-3 Mecra İrtifak Hakkı/Kullanma İzni ihalesi yapılacak taşınmazların, şartnamelerinde belirtilen kroki ve esaslarda Su İshale Hattı yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli Mecra İrtifak Hakkı ve Mecra Kullanma İzni verilecektir.

12- Mecra irtifak hakkı/ kullanma izni bedeli veya ihale sonucu oluşabilecek ön izin bedeli yıllık peşin olarak tahsil edilecek olup herhangi bir taksitlendirme yapılmayacaktır.

13-Tablo-2 ve Tablo-3 de yapılacak ihaleler sonrası ihale bedeli üzerinden kati teminat ile sözleşme süreleri de dikkate alınarak Damga vergisi ve karar pul bedeli peşin olarak sözleşme düzenlenmeden önce tahsil edilecektir.

14- İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

15- Satışı yapılacak ve mecra irtifak hakkı /kullanma izni verilecek taşınmazlardan ihale bedeli üzerinden; 5.000.000 TL'ye kadar olan kısım için %1 (yüzdebir), 5.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar olan kısım için %0.5 (bindebeş), 10.000.000 TL'yi aşan kısım için %0.25 (on binde yirmibeş) işlem bedeli (döner sermaye) alınacaktır.

16-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mersin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasında Akdeniz Emlak Müdürlüğünde ve Toroslar Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalesi başlamış, ancak diğer ihale saatine kadar mevcut ihale sonuçlanmamış olsa bile, yapılan ihalenin bitimine müteakip sıradaki ihaleye başlanacaktır

17-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri dahilinde Yeni Mah. 5307 Sk. No:8/A Akdeniz-MERSİN adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Akdeniz Emlak Müdürlüğü ve Toroslar Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca, Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.mersin.csb.gov.tr adresinde görülebileceği gibi, Türkiye Genelinde İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir, ayrıca Mersin Milli Emlak Deire Başkanlığının (0324) 237 27 05 nolu telefondan bilgi alınabilir.