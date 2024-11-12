T.C. BAKIRKÖY 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/437 Esas

DAVALI: FERİDE YILMAZ -12914080948

Davacılar Ezilhan Aslan(TC.36298321206) ve Hatice Yılmaz(TC.49357037390) tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Feride Yılmaz'ın yapılan araştırmalarda tebliğe yarar adresine ulaşılamadığı, mernis, yurtiçi - yurtdışı adreslerinin boş olduğu anlaşılmakla, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar vekili dava dilekçesinde, davacıların babaları Hasan YILMAZ'ın20.03.2023 vefat ettiğini ve davacıların murisin yasal mirasçıları olduğunu, muris adına kayıtlı İstanbul ili , Bahçelievler ilçesi, Kocasinan Mah, 1593 Parsel 4.Kat15 Numara ile İstanbul ili , Bahçelievler ilçesi, Kocasinan Mah, 1593 Parsel 4.Kat 17 Numara da ki mukim gayrimenkullerin tamamını, ölümünden önce murisin eşi olan Feride YILMAZ 'a tapuda satış göstermek suretiyle devrettiğinin tespit edildiğini, devrin görünüşte satış göründüğünü ancak asıl maksadın murisinilk eşinden olan davacı kızlarını miras dışında bırakmak olduğunu, müteveffa ile davalılar arasında yapılan görünüşte satış işlemi neticesinde ne bir para transferi, ne müteveffa Hasan' ın malvarlığında bir artış olduğunu, murisin hayatta olduğu süre boyunca son derece varlıklı bir yaşantı sürdüğünü ancak, ilk eşinden olma kızlarıyla ilgilenmediğini, murisin muvazaalı olarak devrettiği taşınmazların davalı adına kayıtlı hisselerinin üçüncü kişilere devrinin önlenmesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasını, taşınmazların davalı Feride DEMİR'e devrine dair, satış işleminin iptali ile davacılar Hatice Yılmaz ve Ezilhan Aslan'ın miras payı oranında davacılar adına tapuya tescilini, mahkemece kabul görmemesi halinde davacıların saklı payları zedelendiğinden muris tarafından gerçekleştirilen işlemde, davacıların saklı payı oranında tenkisini, talep ve dava etmiştir.

İş bu davada davalı Feride Yılmaz'ın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla dava dilekçesinin davalı Feride Yılmaz'a tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, aynı sürede sunmak istediğiniz tüm delilleri mahkemeye vermeniz, başka yerlerden getirilecekler için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde gösterilmesi gerektiği, bunu yapmadığınız takdirde ancak HMK nun 140/5 maddesi gereğince ön incelemede bu konudaki eksiklikleri tamamlanacağı, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.