T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:05 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:05 - Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:05

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Çaybaşı Mahalle, Sırakapı Mevkii, 431 Ada, 29 Parselde kayıtlı 1098m² yüzölçüme sahip ev ve arsa nitelikli taşınmaz;Üzerinde 3 adet yapı bulunmaktadır. Bu yapıların 2 adedi betonarme, 1 adedi yığma yapı tarzında inşa edilmiştir. Betonarme ve yığma yapının atıl durumda olduğu görülmüştür. Kolonlarında dökülmelerin olduğu ve kullanım açısından tehlikeli olacağı kanaati oluşmaktadır. Yapıların tamamı parselin yapılaşma şartlarına aykırı şekilde inşa edilmiştir. 3 adet yapının, enkaz değerinin yıkım değerini ancak karşılayabilecek halde olmadığı kanaatiyle bu yapılara bir değer takdir edilmemiştir.Geometrik olarak amorf, topoğrafik olarak eğimsiz bir yapıya sahiptir. Ara parsel konumlu olan taşınmazın cepheli olduğu sokağa yaklaşık 19 m cephesi bulunmaktadır. Bulunduğu bölge ticari açıdan değerli bir mevki olup zemin katlarda dükkân, normal katlarda ofis/büro şeklinde kullanım yaygındır.Şehir merkezinde yer alan taşınmaza toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile rahat bir şekilde ulaşım sağlanabilmektedir. Altyapı çalışmaları tamamlanmış, elektrik, su, doğalgaz, PTT gibi hizmetlerden yararlanır. Adresi: Altıntop mah.1591 sk.No:5-7-9Merkezefendi/Denizliİmar Durumu:Merkezefendi Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre, Ticaret Alanı içinde yer almakta olup bitişik nizam, 4 kat izinli, bina derinliği 20 m, arka bahçeden 3 m çekme mesafeli yapılaşma şartlarına sahiptir. Kıymeti:14.274.000,00TL - KDV Oranı:%10Kaydındaki Şerhler: 1-Irtifak Taşınmaz Üzerinde H: 1 No Parselm Aleyhine Su Geçirmek Hakkı Ve Damlalık Hakkı ,2-Beyan Taşınmaz Üzerinde Muvakkat İnşaat Şerhi 20/08/1965 Y: 1976 Osman Sönmez Payı Denizli Büyükşehir Belediyesi 20/08/1965 - 1976 , 3-Beyan Taşınmaz Üzerinde Muvakkat İnşaat Şerhi 29/01/1971 Y: 413 Hasan Fehmi Gökkaya Payı Denizli Büyükşehir Belediyesi 29/01/1971 - 413

09/11/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.