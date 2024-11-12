T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2020/465 D.İş

HAKİM: İLKNUR DESTEGÜLOĞLU 194856

KATİP: SERDAR KARTAL 230648

İHTİYATİ HACİZ

İSTEYEN : TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. TAŞKIN KURT - [16416-14989-24500] UETS

KARŞI TARAF : TURAN ANDAK

KARAR TARİHİ : 25/10/2024

Mahkememizde görülmekte olan ihtiyati haciz davasında, davaya konu Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait, 30/07/2020 keşide tarihli 15.000,00 TL bedelli bir adet çekin arka yüzünde adı ve imzası yer alan Turan Andak'ın tüm araştırmalara rağmen kimlik bilgisinin ve açık adresinin tespit edilemediği, adresinin meçhul olduğu dosya içeriğiyle sabit olduğundan teminatın iadesine muvafakatının olup olmadığı hususunda ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Talep eden tarafça ihtiyati hacze konu teminatın iadesi talep edilmiş olmakla, ilan tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde itirazlarınızı, dava konusu alacağa ilişkin olarak dava açıp açmadığınızı, açmış iseniz numarasını bildirmeniz, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde teminatın iade edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25/10/2024