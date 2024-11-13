T.C. ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/251 Esas

Davaya konusu Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi 120 Ada 9 parselin solunda ve alt ucunda bulunan, 1/25000 ölçekli kroki alanında A36 ve A37 olarak belirtilen alanlarda bulunan taşınmazların ve Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi 115 Ada 28 parselin sağ üst ucu ile 115/24 parselin sağında bulunan, 1/25000 ölçekli kroki alanında A39 parsel olarak gösterilen yerlerin TMK 713. madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen yada taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/251 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02120227