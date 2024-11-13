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T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1316 Esas

ÇANAKKALE ili, BİGA ilçesi, BEKİRLİ mah/köy, 34 Cilt, 5 Aile sıra no, 50 sırada nüfusa kayıtlı, EMİN ve HATİCE oğlu/kızı, 24/05/1980 doğumlu, 14/09/2024 tarihinde vefat eden müteveffa HALİL KOCABIYIKOĞLU'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 634. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların müteveffa Halil Kocabıyıkoğlu'ndan alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02103115