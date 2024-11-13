T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/515 Esas

KARAR NO : 2023/1387

suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/09/2023 tarihli ilamı ile maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Ali ve Mehri kızı, 19/09/1985 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı FATEMAHZEHRA MAHAMMADNIA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 07.11.2024

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