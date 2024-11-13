Giriş Tarihi: 14.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 06:48
ELEKTRİK ENERJİSİ
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ EMEK PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ
|İKN
|:
|2024/1520984
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ EMEK PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ
|b) Adresi
|:
|KAZLIÇEŞME MAH. ABAY CAD. NO:165 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124132352 -
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|ELEKTRİK ENERJİSİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|3 Lokasyon-3 Hat için toplam 2.480.000 kWh Elektrik Enerjisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|BELGRADKAPI SOSYAL TESİSİ KAZLIÇEŞME, MOZAİK KAFE VE RESTORAN KAZLIÇEŞME, TARİHİ MERKEZEFENDİ FIRINI MERKEZEFENDİ
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|01.01.2025 tarihinde saat 00.01 de işe başlanır, 31.12.2025 tarihinde saat 24.00 da iş son bulur. İşe başlama tarihinden itibaren 12 ay süresince her gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak elektrik enerjisi temin ve teslim edilecektir. Teknik Şartnamede tesisat numaraları verilmiş olan elektrik sayaçlarına Teknik Şartname esaslarına uygun Elektrik Enerjisi verilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşme imzalandıktan sonra 1 Ocak 2025' ten, 31 Aralık 2025 tarihine
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|06.12.2024 - 14:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Zeytinburnu Belediyesi İhale Salonu
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02120681