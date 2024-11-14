T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

2024/2 İFLAS

İFLAS İLANI

BORÇLU : ERDEMİR ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3460721294Vergi Nolu,

Darıcı Mah. Aziz Yıldırım Bul. No: 5/1B Merkez / Düzce Düzce Merkez / DÜZCE

Düzce 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin( Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2024 /382 Esas sayılı dosyasından 07.11.2024 günü saat 16.22 itibariyle yukarıda unvanı ve adresi yazılı şirketin İFLASINA karar verilmiştir.

İcra ve İflas Kanunu 166/2. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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