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Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:00

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ
2024/2 İFLAS
İFLAS İLANI

BORÇLU : ERDEMİR ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3460721294Vergi Nolu,
Darıcı Mah. Aziz Yıldırım Bul. No: 5/1B Merkez / Düzce Düzce Merkez / DÜZCE
Düzce 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin( Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2024 /382 Esas sayılı dosyasından 07.11.2024 günü saat 16.22 itibariyle yukarıda unvanı ve adresi yazılı şirketin İFLASINA karar verilmiştir.
İcra ve İflas Kanunu 166/2. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02122167

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T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ
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