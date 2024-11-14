T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.82811509-2024/306-Ceza Dava Dosyası İSTANBUL ANADOLU 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N

ESAS NO : 2024/306

KARAR NO : 2024/605

KARAR TARİHİ : 02/10/2024

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SANIK : EMİR SEVİNÇ, Seyit ve Kezban oğlu, 01/04/2002 Osmangazi doğumlu. T.C. : 10105982286

Mahkememizce Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık EMİR SEVİNÇ hakkında yapılan yargılama sonucu verilen 02.10.2024 tarih, 2024/306 esas ve 2024/605 karar sayılı gerekçeli karar ilamı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmek gerekmiştir.

KARAR ÖZETİ : Sanık hakkında müşteki Fatmanur Duran'a yönelik Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK'nun 158/1.f-son maddesi uyarınca 4 yıl hapis ve 1.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olarak karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri uyarınca hüküm özetinin Türkiye Geneli Yayımlanan Herhangi bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde 5271 Sayılı CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.13/11/2024

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