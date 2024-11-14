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T.C. KARACABEY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/162 Esas

DAVACI : TÜRKAN DUMAN -

VEKİLİ : Av. SAVAŞ MUSTAFA DUMAN -

DAVALILAR : 1- AHMET BİÇER -

2- ATİLLA VARNA -

3- FAZLI VARNA -

4- MİSLECEP KOKTAY -

5- MÜNİR VARNA -

6- NAİDE CEYLAN -

7- NURTEN VARNA -

8- ORHAN VARNA -

9- PAKİZE METE -

10- RECAİ KOKTAY -

11- RECEP KOKTAY -

12- SERTAÇ ARGIN -

13- ŞÜKRAN İLTER -

14- ŞÜKRÜYE ERGEN -

15- YASEMİN KORKMAZ -

Davacı Türkan Duman tarafından yukarıda isimleri yazılı davalılar aleyhlerine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında, Mahkememizce davanın konusunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 1991 yılının şubat ayında Bursa ili Karacabey ilçesi Sazlıca mahallesi 495 parsel sayılı taşınmazı Yusuf Varna'dan satın aldığını, satış sözleşmesinin dönemin şartlarına göre sözlü olarak yapıldığını ve müvekkilinin dava konusu taşınmaza yerleştiğini, müvekkilinin dava konusu taşınmazı 20 yıldır davasız ve aralıksız kullandığını, bu nedenlerle fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla MK. 713 gereği Bursa ili Karacabey ilçesi Sazlıca mahallesi 495 parselde kayıtlı 928 m² bahçeli ev niteliğindeki taşınmazın müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

TMK 713/4. maddesi gereğince duruşmanın bırakıldığı 31/01/2025 tarihinden önce Mahkememize itiraz bulunmaz ise dava konusu taşınmazın davacı adına tescil edileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02122161