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T.C. MENDERES 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/29 Esas 13/11/2024

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık Nihat KARADENİZ hakkında açılan kamu davası gereği;

Aşağıda bilgileri bulunan sanık Nihat KARADENİZ'e her türlü aramaya rağmen tebliğe elverişli adresine ulaşılamaması ve MERNİS sisteminde adres kaydı bulunamadığından gerekçeli kararınilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

1-Sanık Nihat Karadeniz'in üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından kesinlik kazanan eylemine uyan 5607 sayılı Kanunun 3/18 maddesi gereğince; suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri ile sanığın kastının derecesi ile güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak, asgari hadden uzaklaşılarak 4 YIL HAPİS ve 2.000 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Koşulları oluşmadığından sanık hakkında 5607 sayılı Kanunun 4/2 maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

3-Suça konu eşyanını suç tarihi itibarıyla gümrüklenmiş değerinin normal kabul edilmesi nazara alınarak sanık hakkında 5607 sayılı Kanunun 3/23 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

4-Sanık tarafından gümrüklenmiş değerin iki katının ödenmediği anlaşıldığından 5607 sayılı Kanunun 5/2 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

5-Sanığın fiilden sonra soruşturma ve kovuşturma makamlarını yanıltıcı davranışları, suçun işleniş şekilleri nazara alınarakTCK.'nun 62 maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

6-Sanığa verilen 2.000 gün adli para cezasının, TCK.'nun 52/2. maddesi gereğince, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak, günlüğü takdiren 20 TL. hesabıyla paraya dönüştürülmek suretiyle sanığın 40.000,00 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

7-Sanığa verilen adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik durumu nazara alınarak sanığ verilen adli para cezasının TCK.nun 52/4 maddesi gereğince birer ay ara ile 24 eşit taksitte tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının bir defadatahsil edileceğinin ve ödenmeyen kısmın hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına (sanığa ihtarat yapılamadı)

8-Sanığın NETİCETEN 4 YIL HAPİS ve 40.000,00 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

9-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi de gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının uygulanmasına,

10- Sanığa verilen cezanın miktarı itibariyle 5237 SayılıTCK'nun 50, 51 ve5271SayılıCMK' nun 231 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, hususu karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



SANIK : NİHAT KARADENİZ- Mustafa ve Kıymet oğlu, 24/09/1987 Torbalı doğumlu, TC Kimlik No:27259172128

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