Örnek No:55*
T.C. ORHANELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/14 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Göktepe Mahallesi, Kurtoluklar Mevkii, 192 Ada, 42 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmazın mahalle merkezine kuş uçuşu yaklaşık 1,10 km mesafede, ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 15,70 km mesafede olduğu, kuru tarıma elverişli olduğu, ekili dikili olmadığı, üzerinde kendiliğinden çıkan orman emvali ağaçlar olduğu, çok dik meyilli olduğu, kadastro yoluna cephesinin bulunduğu ve taşınmaz üzerinden TEİAŞ elektrik hattı geçtiği tespit edilmiştir.
Adresi : Göktepe Mahallesi Orhaneli/Bursa
Yüzölçümü : 31.934,18 m2
İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.
Kıymeti : 5.109.469,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 6060 m² üzerinde TEİAŞ lehine irtifak hakkı vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:34
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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