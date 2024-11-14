T.C. ORHANELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:34

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Göktepe Mahallesi, Kurtoluklar Mevkii, 192 Ada, 42 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmazın mahalle merkezine kuş uçuşu yaklaşık 1,10 km mesafede, ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 15,70 km mesafede olduğu, kuru tarıma elverişli olduğu, ekili dikili olmadığı, üzerinde kendiliğinden çıkan orman emvali ağaçlar olduğu, çok dik meyilli olduğu, kadastro yoluna cephesinin bulunduğu ve taşınmaz üzerinden TEİAŞ elektrik hattı geçtiği tespit edilmiştir.Adresi : Göktepe Mahallesi Orhaneli/BursaYüzölçümü : 31.934,18 m2İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.Kıymeti : 5.109.469,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: 6060 m² üzerinde TEİAŞ lehine irtifak hakkı vardır.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02122168