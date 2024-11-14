T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/306 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular Köyü (Sofular Göleti) 145 ada 31 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 561,66 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYŞE YÜKSEL, TC: 34348961570

2- HAMİDE KANAT, TC: 33886979542

3- MAHİR YILDIRIM, TC: 34309962882

4- MEHMET YILDIRIM, TC: 34306962946

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/306 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2024

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