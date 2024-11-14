Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:00
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/306 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular Köyü (Sofular Göleti) 145 ada 31 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 561,66 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYŞE YÜKSEL, TC: 34348961570
2- HAMİDE KANAT, TC: 33886979542
3- MAHİR YILDIRIM, TC: 34309962882
4- MEHMET YILDIRIM, TC: 34306962946
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/306 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2024
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