KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra No Taşınmaz No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hisse Oranı Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 07120118081 Kargalık Mahallesi 438 223 1.674,04m² Tam Tarla 1/25000 öl.pln.

Tarım Alanı Tarımsal Amaçlı Kullanılmaktadır 3.350.000,00 TL 335.000,00 TL 26/11/2024 11:15

2 07120118088 Kargalık Mahallesi 438 230 1.875,12m² Tam Tarla 1/25000 öl.pln.

Tarım Alanı Tarımsal Amaçlı Kullanılmaktadır 4.550.000,00 TL 455.000,00 TL 26/11/2024 14:15

3 07120102513 İmecik Mahallesi 212 8 13.228,29m² Tam Tarla 1/25000 öl.pln.

Köy Yerleşik Alanı Bir kısmı tarımsal amaçla kullanılmaktadır. 5.300.000,00 TL 530.000,00 TL 27/11/2024 11:15

4 07120119175 Yazır Mahallesi 455 1 1.468,85m² Tam Ham Toprak 1/25000 öl.pln.

Kırsal Yerleşim Alanı Tarım Alanı Bir kısmı tarımsal amaçla kullanılmaktadır. 3.700.000,00 TL 370.000,00 TL 27/11/2024 12:15

5 07120108122 Bayatbademleri Mahallesi 116 5 4.173,16m² Tam Tarla Gelişme Konut Alanı Bir kısmı tarımsal amaçla kullanılmaktadır. 9.400.000,00 TL 940.000,00 TL 27/11/2024 14:20

6 07120102351 Kevzer Mahallesi 170 56 18.400,60m² Tam Hamtoprak 1/25000 öl.pln.

Kırsal Yerleşim Alanı Tarım Alanı Boş ve İşgalsiz 8.500.000,00 TL 850.000,00 TL 27/11/2024 15:00

İlçemizin değişik mahallelerinde bulunan yukarıda bilgileri yazılı Mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz mallar hizasında yazılı gün ve saatte Korkuteli Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyonca 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenler

1-Geçici Teminatını ihale saatinden önce Ziraat Bankası TR850001000041000010005055 T.C Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı hesabına ihaleye katılacakların adı/soyadı/Vatandaşlık numarası ile ihalesine girilecek taşınmazın mahalle/ ada/parsel numaralarının belirtilerek yatırmaları ve Dekontlarını ibraz etmeleri,(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

2- Son bir ay içinde alınmış ikametgah belgesini ibraz etmeleri

3-Tebligat için Türkiyede Adres göstermeleri

4-Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı İhaleden önce komisyona İbraz edilecektir.) özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin Noterden 2024 yılı tasdikli vekaletname örneğini ibraz etmeleri (Aslı İhaleden önce Komisyona İbraz edilecektir.)

5-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin yukarıda belirtilen şartlara ek olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden alınan karar veya 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduğuna dair 2024 yılına ait tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile imza sirkülerini vermeleri ve Vergi Numarası bildirmeleri.

6- İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ve her ortak için ilgisine göre diğer maddelerde istenen tüm belgeleri ; ihale saatine kadar bizzat veya posta ile ihale komisyonu başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)

AÇIKLAMALAR

1- Taşınmazların satışında Müşterilerden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.

2- Taşınmazların Satış bedeli peşin ödendiği takdirde %20 indirim uygulanır. Taksitle ödenmek istendiği takdirde ihale bedelinin 1/4 ünü peşin geri kalanını 2 yıl içinde kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenebilir. Taksitli satışlarda şu anki kanuni faiz oranı yıllık % 24 tür.

3-Geç verilecek teklifler ve postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir.

4-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

5- Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait muhdesat bulunan taşınmazların ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile taşınmazın üzerindeki muhdesat sahibi arasında çözülecektir. İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur.

6- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içeren tekliflerini iadeli taahhütlü olarak ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. Bundan ihale komisyonu sorumlu değildir.

7- Satış ihalesi ile ilgili ilan ve bilgiler www.milliemlak.gov.tr internet adresi ile 0 242 653 40 41 nolu telefondan öğrenilebilir.

8- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.