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T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/241 Esas

DAVALILAR : EMİN AYUN (25477361140)

Davacı kurum tarafından aleyhinize 12/03/2024 tarihinde Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olup yapılan tüm araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden davayı tayin edebileceğiniz vekil aracılığıyla takip edebileceğiniz; Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 147. maddesi uyarınca duruşma için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği dava dilekçesi, muhtıra, bilirkişi raporu ve duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur.

Duruşma Yeri: Gelibolu Hukuk Mahkemeleri Duruşma Salonu

Tarih: 26/02/2025

Saat: 11:05

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02122785