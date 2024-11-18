T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/307 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular Köyü (Sofular Göleti) 145 ada 16 parsel ve 145 ada 17 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 11,46 m² - 32,51 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- BEDRİYE AKDUMAN, TC: 26567223508

2- MESUT KARAKÖSE, TC: 30596086614

3- HANIM AKBULUT, TC: 33607986248

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/307 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02120955