T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2024/76 Esas 13/11/2024 Davacı MERYEM GÜN tarafından davalı Hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen MEHMET GÜN'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/11/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 58819538726

ADI SOYADI : MEHMET GÜN

BABA ADI : YUSUF

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 01/09/1982

DOĞUM YERİ : ŞIRNAK

İKAMETGAH ADRESİ : Cumhuriyet. Mah. Bahçelievler Sk. No:17 Şenoba Uludere/ ŞIRNAK