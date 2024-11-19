Giriş Tarihi: 20.11.2024 00:00
T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2024/76 Esas 13/11/2024 Davacı MERYEM GÜN tarafından davalı Hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen MEHMET GÜN'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/11/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 58819538726
ADI SOYADI : MEHMET GÜN
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 01/09/1982
DOĞUM YERİ : ŞIRNAK
İKAMETGAH ADRESİ : Cumhuriyet. Mah. Bahçelievler Sk. No:17 Şenoba Uludere/ ŞIRNAK
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