Haberler Resmi İlan Haberleri İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 21.11.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 00:42

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No Adı ,soyadı(ünvanı) Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç(TL.)
0320280279 AKN AYAKKABI DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SANAYİ MAH. 60168 NOLU CAD. NO:7 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP 01/2018-12/2018 0010 20190923/66-AcE/0000385 20190515/14-AcV/0002436 34.323,92
1750142899 MUZAFFER BİLİR ARATOL BAHÇELİ MAH. KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVI NO: 5 MERKEZ AKSARAY 01/2014-12/2014 0001 20200115/66-AcH/0000686 20200113/14-AcY/0002175 53.426,65
1750142899 MUZAFFER BİLİR ARATOL BAHÇELİ MAH. KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVI NO: 5 MERKEZ AKSARAY 01/2015-12/2015 0001 20200115/66-AcH/0000686 20200113/14-AcY/0002171 135.505,22
1750142899 MUZAFFER BİLİR ARATOL BAHÇELİ MAH. KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVI NO: 5 MERKEZ AKSARAY 01/2015-03/2015 0032 20200115/66-AcH/0000686 20200113/14-AcY/0002167 63.822,33
1750142899 MUZAFFER BİLİR ARATOL BAHÇELİ MAH. KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVI NO: 5 MERKEZ AKSARAY 01/2014-12/2014 0001 20200115/66-AcH/0000686 20200113/14-AcY/0002175 74.203,68
1750142899 MUZAFFER BİLİR ARATOL BAHÇELİ MAH. KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVI NO: 5 MERKEZ AKSARAY 01/2015-12/2015 0001 20200115/66-AcH/0000686 20200113/14-AcY/0002171 30.112,27
1750142899 MUZAFFER BİLİR ARATOL BAHÇELİ MAH. KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVI NO: 5 MERKEZ AKSARAY 01/2014-12/2014 0001 20200115/66-AcH/0000686 20200113/14-AcY/0002175 222.611,04
2060697587 YUNİS CERRAH ŞEHSUVAR BEY MAH. ARAPZADE AHMET SK. No:14/1 FATİH İSTANBUL 11/2016-11/2016 0001 20200115/66-AcK/0000483 20200113/14-Acb/0001748 53.730,72
2060697587 YUNİS CERRAH ŞEHSUVAR BEY MAH. ARAPZADE AHMET SK. No:14/1 FATİH İSTANBUL 11/2015-11/2015 0001 20200115/66-AcK/0000483 20200113/14-Acb/0001717 18.889,70
2260216327 AHMET SADETTİN ÇALIŞAN KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. CINAR APT.NO:211/10 D:1 ATAŞEHİR İST. 07/2015-09/2015 0033 20240111/66-AcK/0000009 20240111/14-Acb/0000062 28.942,83
2260216327 AHMET SADETTİN ÇALIŞAN KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. CINAR APT.NO:211/10 D:1 ATAŞEHİR İST. 05/2015-05/2015 0015 20240111/66-AcK/0000009 20240111/14-Acb/0000066 20.626,83
2260216327 AHMET SADETTİN ÇALIŞAN KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. CINAR APT.NO:211/10 D:1 ATAŞEHİR İST. 10/2014-12/2014 0033 20240111/66-AcK/0000009 20240111/14-Acb/0000077 36.897,84
2260216327 AHMET SADETTİN ÇALIŞAN KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. CINAR APT.NO:211/10 D:1 ATAŞEHİR İST. 01/2015-01/2015 0015 20240111/66-AcK/0000009 20240111/14-Acb/0000070 63.014,49
2260216327 AHMET SADETTİN ÇALIŞAN KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. CINAR APT.NO:211/10 D:1 ATAŞEHİR İST. 01/2015-12/2015 0010 20240111/66-AcK/0000009 20240111/14-Acb/0000068 27.963,92
2260216327 AHMET SADETTİN ÇALIŞAN KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. CINAR APT.NO:211/10 D:1 ATAŞEHİR İST. 01/2014-12/2014 0010 20240111/66-AcK/0000009 20240111/14-Acb/0000079 27.024,89
2930514100 AHMED DERRADJI M.KEMALETTİN MAH.ABU HAYAT SOKAK NO:5 FATİH/İST. 01/2018-12/2018 0010 20240729/66-AcK/0000002 20240729/14-Acb/0000038 89.017,84
5950819446 MEHMET ALİ KURTAR KARTALTEPE MAH. TEZ SK. BAKIRKÖY CITY NO:1/5 DAİRE:8 BAKIRKÖY İST. 01/2018-12/2018 0010 20240711/66-AcT/0000007 20240711/14-Ack/0000120 32.663,82
8591042349 CHRISTOS TSALAMANIOS HASEKİ SULTAN MAH. MİLLET CAD. NO:63 FATİH İSTANBUL 01/2018-12/2018 0010 20240730/66-Acc/0000002 20240730/14-Act/0000018 22.184,77
9980862653 AZAMAT ZHUMANALIEV AKSARAY MAH.INKILAP CAD.OTO İŞ HANI NO:43/504 FATİH/İST. 01/2018-12/2018 0010 20240112/66-Acf/0000002 20240112/14-Acw/0000020 22.275,91
Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda ad,soyadı v e ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine isitinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerin asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur""

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02124857

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İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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