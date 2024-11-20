Giriş Tarihi: 21.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 00:42
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İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|Adı ,soyadı(ünvanı)
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Toplam Borç(TL.)
|0320280279
|AKN AYAKKABI DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|SANAYİ MAH. 60168 NOLU CAD. NO:7 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
|01/2018-12/2018
|0010
|20190923/66-AcE/0000385
|20190515/14-AcV/0002436
|34.323,92
|1750142899
|MUZAFFER BİLİR
|ARATOL BAHÇELİ MAH. KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVI NO: 5 MERKEZ AKSARAY
|01/2014-12/2014
|0001
|20200115/66-AcH/0000686
|20200113/14-AcY/0002175
|53.426,65
|1750142899
|MUZAFFER BİLİR
|ARATOL BAHÇELİ MAH. KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVI NO: 5 MERKEZ AKSARAY
|01/2015-12/2015
|0001
|20200115/66-AcH/0000686
|20200113/14-AcY/0002171
|135.505,22
|1750142899
|MUZAFFER BİLİR
|ARATOL BAHÇELİ MAH. KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVI NO: 5 MERKEZ AKSARAY
|01/2015-03/2015
|0032
|20200115/66-AcH/0000686
|20200113/14-AcY/0002167
|63.822,33
|1750142899
|MUZAFFER BİLİR
|ARATOL BAHÇELİ MAH. KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVI NO: 5 MERKEZ AKSARAY
|01/2014-12/2014
|0001
|20200115/66-AcH/0000686
|20200113/14-AcY/0002175
|74.203,68
|1750142899
|MUZAFFER BİLİR
|ARATOL BAHÇELİ MAH. KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVI NO: 5 MERKEZ AKSARAY
|01/2015-12/2015
|0001
|20200115/66-AcH/0000686
|20200113/14-AcY/0002171
|30.112,27
|1750142899
|MUZAFFER BİLİR
|ARATOL BAHÇELİ MAH. KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVI NO: 5 MERKEZ AKSARAY
|01/2014-12/2014
|0001
|20200115/66-AcH/0000686
|20200113/14-AcY/0002175
|222.611,04
|2060697587
|YUNİS CERRAH
|ŞEHSUVAR BEY MAH. ARAPZADE AHMET SK. No:14/1 FATİH İSTANBUL
|11/2016-11/2016
|0001
|20200115/66-AcK/0000483
|20200113/14-Acb/0001748
|53.730,72
|2060697587
|YUNİS CERRAH
|ŞEHSUVAR BEY MAH. ARAPZADE AHMET SK. No:14/1 FATİH İSTANBUL
|11/2015-11/2015
|0001
|20200115/66-AcK/0000483
|20200113/14-Acb/0001717
|18.889,70
|2260216327
|AHMET SADETTİN ÇALIŞAN
|KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. CINAR APT.NO:211/10 D:1 ATAŞEHİR İST.
|07/2015-09/2015
|0033
|20240111/66-AcK/0000009
|20240111/14-Acb/0000062
|28.942,83
|2260216327
|AHMET SADETTİN ÇALIŞAN
|KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. CINAR APT.NO:211/10 D:1 ATAŞEHİR İST.
|05/2015-05/2015
|0015
|20240111/66-AcK/0000009
|20240111/14-Acb/0000066
|20.626,83
|2260216327
|AHMET SADETTİN ÇALIŞAN
|KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. CINAR APT.NO:211/10 D:1 ATAŞEHİR İST.
|10/2014-12/2014
|0033
|20240111/66-AcK/0000009
|20240111/14-Acb/0000077
|36.897,84
|2260216327
|AHMET SADETTİN ÇALIŞAN
|KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. CINAR APT.NO:211/10 D:1 ATAŞEHİR İST.
|01/2015-01/2015
|0015
|20240111/66-AcK/0000009
|20240111/14-Acb/0000070
|63.014,49
|2260216327
|AHMET SADETTİN ÇALIŞAN
|KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. CINAR APT.NO:211/10 D:1 ATAŞEHİR İST.
|01/2015-12/2015
|0010
|20240111/66-AcK/0000009
|20240111/14-Acb/0000068
|27.963,92
|2260216327
|AHMET SADETTİN ÇALIŞAN
|KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. CINAR APT.NO:211/10 D:1 ATAŞEHİR İST.
|01/2014-12/2014
|0010
|20240111/66-AcK/0000009
|20240111/14-Acb/0000079
|27.024,89
|2930514100
|AHMED DERRADJI
|M.KEMALETTİN MAH.ABU HAYAT SOKAK NO:5 FATİH/İST.
|01/2018-12/2018
|0010
|20240729/66-AcK/0000002
|20240729/14-Acb/0000038
|89.017,84
|5950819446
|MEHMET ALİ KURTAR
|KARTALTEPE MAH. TEZ SK. BAKIRKÖY CITY NO:1/5 DAİRE:8 BAKIRKÖY İST.
|01/2018-12/2018
|0010
|20240711/66-AcT/0000007
|20240711/14-Ack/0000120
|32.663,82
|8591042349
|CHRISTOS TSALAMANIOS
|HASEKİ SULTAN MAH. MİLLET CAD. NO:63 FATİH İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|0010
|20240730/66-Acc/0000002
|20240730/14-Act/0000018
|22.184,77
|9980862653
|AZAMAT ZHUMANALIEV
|AKSARAY MAH.INKILAP CAD.OTO İŞ HANI NO:43/504 FATİH/İST.
|01/2018-12/2018
|0010
|20240112/66-Acf/0000002
|20240112/14-Acw/0000020
|22.275,91
|Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda ad,soyadı v e ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine isitinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerin asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur""
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02124857