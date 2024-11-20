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KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/77 Esas

KONU : Bilirkişi raporunun ilanı hk.

İLGİLİ : Egeli Sosyal Hizm.tur.inş.taş.san.ve Tic.ltd. Şti.

Davacı Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasında,Mahkememiz tarafından alınan 16/10/2023 tarihli bilirkişi raporu:"Dava dışı 31330935670 T.C. kimlik no.lu Nuray Kaba'ya emekli olması nedeniyle 14 sen 5 ay 13 gün (5203 gün) için hesaplanarak ödenen brüt 68.453,99 TL kıdem tazminatından 1.1.2006-31.03.2018 tarihlerini kapsayan 4379 güne isabet eden, davalı firmaların sorumlu olduğu tutarın toplam 57.627,64 TL olarak hesaplandığı, faiz ödeme tarihi olan 14.09.2020 tarihinden dava tarihi olan 26.3.2021 tarihine kadar geçen 198 gün için 57.627,64x %9 x 198 /365 =2.813,49 TL yasal faiz hesaplandığı, davalı firmalarında sorumlu olduğu tutarın toplam 60.4441,13 TL (Egeli Sosyal Hizm.tur.inş.taş.san.ve Tic.ltd. Şti.'nin sorumlu olduğu miktarın 1776,60TL+1863,34TL= 3.639,94) olarak hesaplandığı, " şeklinde olduğu davalı Egeli Sosyal Hizm.tur.inş.taş.san.ve Tic.ltd. Şti.'ne ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02125154