İLAN

T.C. KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/290 Esas

DAVALI : MALIKA KASSOU

Davacı Abdullah MINGIR tarafından davalı MALIKA KASSOU aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yukarıda adı soyadı yazılı davalı MALIKA KASSOU' ya davetiye çıkarılmış olup, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı MALIKA KASSOU' ya duruşma günü olan 21/01/2025 günü saat 11:05'te mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekili ile temsil ettirmesi, aksi takdirde HMK. nun 213 ve 377. maddeleri uyarınca tahkikat ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği davalıya duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere İLAN olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02125202