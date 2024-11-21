KİLİS 1. AİLE MAHKEMESİNDEN



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ESAS NO : 2024/144 Esas

KARAR NO : 2024/918

Davacı VARDE VEYS ile davalı Ökkeş Abdullah arasında mahkememize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizce verilen kararın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemeyen davalı Ökkeş Abdullah'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile; T.C. İçişleri Bakanlığı Kilis Valiliği tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesi uyarınca; 99673690458 yabancı kimlik numaralı, Ökkeş ve Kamer kızı, 01/01/1986 Halep Azaz doğumlu Varde VEYS ile T.C. İçişleri Bakanlığı Kilis Valiliği tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesi uyarınca; 99347769688 yabancı kimlik numaralı, Zekeriya ve Fikret oğlu, 01/01/1987 Halep doğumlu Ökkeş ABDULLAH'ın Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddeleri gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları T.C. İçişleri Bakanlığı Kilis Valiliği tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesi uyarınca; 99679690230 yabancı kimlik numaralı, Ökkeş ve Varde oğlu, 01/01/2008 Halep Azaz doğumlu Abdulkadir ABDULLAH'ın velâyetinin davacı anne Varde VEYS'e VERİLMESİNE,

3-Davalı baba ile velâyeti davacı anneye verilen müşterek çocuk arasında şahsî ilişki kurulmasına YER OLMADIĞINA,

4-Velâyeti davacı anneye verilen müşterek çocuk için Türk Medeni Kanunu'nun 353. ve Velayet ve Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzüğün 4. maddesi gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde varsa çocuğa ait malvarlığının dökümünü gösterir bir defterin ve belgelerin davacı anne tarafından mahkememize ibrâz edilmesine, malvarlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişikliklerin de aynı süre içerisinde bildirilmesine, davacı anne tarafından süresi içerisinde cevap verilmemesi yâhut gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde bahsi geçen tüzüğün 4/2 ve Türk Medeni Kanunu'nun 360 ve 361. maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının İHTARINA (ihtar edildi),

5-Karar tarihi itibari ile alınması gereken 427,60 TL karar ve ilâm harcından adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle dava açılırken alınmayan 54,40 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye kalan 373,20 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

6-Karar tarihi itibariyle alınması gereken ancak adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle alınmayan 54,40TL başvurma ve 54,40 TL karar ve ilam harcı olmak üzere toplam 108,08 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

7-Dosya kapsamı itibariyle suçüstü ödeneğinden sarf edilen 4 adet e-tebligat gideri 40,00 TL, 5 adet tebligat gideri 875,00 TL, 3 adet ilan ücreti 19.155,89 TL, 70,00 TL 1 talimat gideri olmak üzere toplam 20.140,89 TLyargılama giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

8-Taraflarca yatırılan gider avansı bulunmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

9-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 17.900 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıyaVERİLMESİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, kararın davalı Ökkeş Abdullah'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/11/2024

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