NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

GERÇEK KİŞİLERDEN

(Bu belgeler Kapalı Teklif Usulü yapılacak ihale için Dış Zarfa konulacak evraklardır.)

-İkametgah belgesi,

-Kimlik Fotokopisi,

-Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri,

-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Belediye veznesi) ya da diğer teminat aslı (Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları),

-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.),

-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz (Belediye veznesi),

-İhalelere katılma yasağı olmadığına dair belge (www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir).

İç Zarf: (Kapalı teklif usulü yapılacak ihale için)

-Teklif Mektubu

TÜZEL KİŞİLERDEN

(Bu belgeler Kapalı Teklif Usulü yapılacak ihale için Dış Zarfa konulacak evraklardır.)

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri;

-Tebligata esas adresi ve kanuni ikametgahı olması,

-Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.),

-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Belediye veznesi) ya da diğer teminat aslı (Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları),

-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.),

-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz (Belediye veznesi),

-İhalelere katılma yasağı olmadığına dair belge (www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir).

İç Zarf: (Kapalı teklif usulü yapılacak ihale için)

-Teklif Mektubu