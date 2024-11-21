T.C. DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İLAN

ESAS NO : 2020/335 Esas

DAHİLİ DAVALI : EMİNE GEÇİNER (Ali ve Zeynep Kızı, 1982 doğumlu)

Davacı İsmail Ilgan tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bilinen adresiniz vemernis adres kaydınız bulunmadığından tebligat yapılamamıştır. Tahkikat Duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat Durusma Günü: 30/01/2025 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız tekdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02126615