T.C. DİYARBAKIR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/102 Esas

DAVACI : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK

DAVALI : MURAT KAÇAN(123****0312) - NURETTİN ve MELEK oğlu/kızı, 15/04/1985 doğumlu,

DAVALI : UĞUR KAÇAN (123****1842) - BAYRAM ve GAZAL oğlu/kızı, 08/06/1987 doğumlu,

Mahkememizce belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/12/2024 günü saat: 13:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, ilanın yayın tarihinden itibaren 7 GÜN sonra dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde HMK'nun 129. maddesinde belirtilen hususları karşılayacak şekilde davaya cevap vermeniz, cevap dilekçenizde belirttiğiniz delilleri tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde bildirmeniz gerektiği, Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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